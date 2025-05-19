أمن القاهرة يواصل مكافحة جرائم السرقات وضبط مرتكبيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 03:37 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية ") بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، حال إستقلالهم مركبة "تروسيكل"، وبحوزتهم (كمية من كابلات الكهرباء العمومية – منشار حدادى – مطرقة أجنة حديدية ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة الكابلات من منطقة "تحت الإنشاء " بدائرة القسم ، وبإستدعاء أحد العاملين بشركة الكهرباء ، تعرف على المسروقات وأفاد أنها خاصة بالشركة عمله وإتهمهم بالسرقة .

ضبط (إحدى السيدات) ، لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكن (إحدى السيدات "بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ") وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقرت بقيامها بالتصرف فى المسروقات بمساعدة زوجها "تم ضبطه" وبيعها لأحد الأشخاص "سيئ النية" تم ضبطه وبحوزته المسروقات.

ضبط (سائق"لـه معلومات جنائية") لقيامه بالشروع فى سرقه مسكن (إحدى السيدات – تحمل جنسية إحدى الدول) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس إلا أنه فوجئ بتواجدها فلاذ بالفرار ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.