أمن القاهرة يضبط المتهمين بإطلاق نار على طليق شقيقتهم بالسلام (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 03:37 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مستقلى سيارة ملاكى بإطلاق عيار نارى على أحد الأشخاص أثناء جلوسه بأحد المقاهى بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص) يستقلون سيارتين ملاكى، حيث قام أحدهم بالإستعانة بباقى المتهمين وتوجهوا لمحل الواقعة مستقلين السيارتين المشار إليهما وقيامه بإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه "طليق شقيقته"، لوجود خلافات بينه وشقيقته، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (فرد خرطوش -"السيارتين المستخدمين فى الواقعة")، وبإستدعاء المجنى عليه أيد ما سبق وأقر بإصابته بالساق من جراء الواقعة وعدم تحريره محضر بالواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.