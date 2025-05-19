نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 15 كيلو ذهب و3 ملايين دولار.. لغز أكبر عملية سطو في مصر تطال رئيسة جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة نوال الدجوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر أمنية عن تفاصيل واحدة من أكبر عمليات السرقة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، حيث تعرض منزل الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA)، لعملية سطو كبرى استهدفت أموالًا ضخمة ومشغولات ذهبية من داخل مقر إقامتها بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

قيمة المسروقات تقدر بعشرات الملايين

تقدمت الدكتورة نوال الدجوي ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية، أفادت خلاله بأن حجم المسروقات بلغ نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني، فضلًا عن 15 كيلو من المشغولات الذهبية، ما يجعل الواقعة واحدة من أضخم جرائم السرقة التي تم تسجيلها في مصر خلال الأعوام الأخيرة.

الأمن يتحرك.. والتحقيقات مستمرة

عقب البلاغ، بدأت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، في تكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث، حيث تم تشكيل فرق بحث موسعة من أجل تحديد الجناة واستعادة المسروقات.

وأكدت الجهات المعنية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، إلى جانب فحص كاميرات المراقبة القريبة من المنزل والاستماع لأقوال الشهود والعاملين بالمنطقة.