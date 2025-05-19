نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة أكتوبر تتعرض لسرقة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و15 كيلو ذهب من منزلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA)، لواقعة سرقة كبيرة من منزلها في مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، حيث اكتشفت تعرضها لسرقة مبالغ مالية محلية وأجنبية، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية.

تفاصيل الواقعة

وفقا لما كشفته الدكتورة نوال الدجوي في بلاغها للأجهزة الأمنية، فإن حجم المسروقات يبلغ 50 مليون جنيه مصري، 3 ملايين دولار أمريكي، 15 كيلو ذهب، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني.

وتم تقديم البلاغ إلى الأجهزة الأمنية في محاولة لتحديد هوية الجناة وكشف ملابسات السرقة.

الأجهزة الأمنية تواصل جهودها

تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة جهودها للكشف ملابسات الواقعة، حيث تم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لمعرفة هوية المتهمين وراء هذه الجريمة الكبيرة. ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل إضافية حول كيفية وقوع السرقة.