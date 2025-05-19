نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسى: أكدنا ضرورة إنهاء العدوان على غزة فورا ووقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية، الرئيس اللبناني جوزاف عون، في زيارة رسمية إلى مصر، واصفًا إياها بأنها زيارة تحمل رمزية خاصة وتجسد متانة العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تربط بين مصر ولبنان، والتي شكلت عبر العصور نموذجًا فريدًا للأخوة العربية الحقيقية.

زيارة تحمل دلالة رمزية وتؤكد صلابة العلاقات الثنائية

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بأخيه الرئيس اللبناني جوزاف عون، مشيرًا إلى أن زيارته إلى مصر تأتي في مرحلة دقيقة وظرف إقليمي شديد التعقيد، ما يعكس أهمية هذا اللقاء في تأكيد عمق العلاقات المصرية اللبنانية، وصلابتها على كافة المستويات، وتعزيز الروابط الوثيقة بين الشعبين والحكومتين.

بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وإعادة إعمار لبنان

وأضاف الرئيس السيسي أن المباحثات التي جرت بينه وبين نظيره اللبناني مثلت فرصة ثمينة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث أكد الجانبان حرصهما المشترك على دعم جهود إعادة إعمار لبنان، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في هذا المجال الحيوي.

مصر ترفض الانتهاكات الإسرائيلية وتؤكد دعم سيادة لبنان

وشدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت في دعم لبنان، سواء في ما يتعلق بتحقيق الاستقرار الداخلي أو صون سيادته الكاملة، مؤكدًا الرفض القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة ضد الأراضي اللبنانية، وكذلك استمرار احتلال أجزاء منها.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن مصر تواصل جهودها واتصالاتها الإقليمية والدولية لدفع إسرائيل إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من كامل الأراضي اللبنانية، واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، والتطبيق الكامل والمتزامن لقرار مجلس الأمن رقم 1701، دون انتقائية.

دعوة لتمكين الجيش اللبناني جنوب الليطاني

وأكد السيسي أن التنفيذ الكامل لهذا القرار الأممي من شأنه أن يُمكّن الدولة اللبنانية من بسط سيادتها على أراضيها، كما يدعم تعزيز دور الجيش اللبناني في فرض نفوذه جنوب نهر الليطاني، بما يرسخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة الحيوية.

السيسي يدعو المجتمع الدولي للمشاركة في إعادة إعمار لبنان

كما جدد الرئيس السيسي دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه لبنان، مشددًا على أهمية مشاركة الهيئات الدولية والجهات المانحة في جهود إعادة الإعمار، لضمان عودة لبنان إلى مساره الطبيعي على طريق السلام والتعايش والمحبة في المنطقة.

مباحثات حول غزة والتأكيد على دعم القضية الفلسطينية

وتطرقت المباحثات بين الرئيسين أيضًا إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الزعيمان ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع فورًا، واستئناف العمل باتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب إطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى.

وشدد الجانبان على ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى القطاع لتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين الأبرياء، مجددين التأكيد على موقف مصر ولبنان الراسخ في دعم القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات تهجير للفلسطينيين أو تصفية لقضيتهم العادلة.