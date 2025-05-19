نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان وسيادته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية، نظيره اللبناني الرئيس جوزاف عون، في زيارة رسمية تحمل دلالات خاصة وتعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، والتي وصفها الرئيس السيسي بأنها "نموذج فريد للأخوة العربية الحقيقية".

زيارة تعكس متانة العلاقات التاريخية بين مصر ولبنان

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس اللبناني، رحّب الرئيس السيسي بضيف مصر الكريم، مؤكدًا أن هذه الزيارة تجسد متانة الروابط التاريخية والاستراتيجية بين الشعبين، وتعكس ترابطًا يمتد عبر العصور.

وأشار الرئيس المصري إلى أن زيارة نظيره اللبناني تأتى في وقت تمر فيه المنطقة بظروف إقليمية دقيقة ومعقدة، ما يضفي على الزيارة بعدًا استثنائيًا ويؤكد صلابة العلاقات المصرية اللبنانية في مختلف الأوقات والمراحل.

بحث التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم جهود إعادة الإعمار

وأوضح الرئيس السيسي أن المباحثات التي جمعته بالرئيس عون، شكلت فرصة ثمينة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما أكد الزعيمان حرصهما المشترك على دعم جهود إعادة إعمار لبنان، مع الاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في هذا المجال، بما يسهم في دعم التنمية وإعادة الاستقرار للبنية التحتية اللبنانية.

مصر تؤكد دعمها الكامل لسيادة لبنان ورفضها لانتهاكات إسرائيل

وجدد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت من دعم لبنان في الحفاظ على استقراره الداخلي وصون سيادته الكاملة، مشددًا على رفض مصر القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة ضد الأراضي اللبنانية، وكذلك الاحتلال المستمر لأجزاء منها.

وفي هذا السياق، أشار السيسي إلى أن مصر تكثف جهودها الدبلوماسية واتصالاتها الإقليمية والدولية من أجل الدفع نحو انسحاب إسرائيلي فوري وغير مشروط من كافة الأراضي اللبنانية، مع ضرورة احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل ومتزامن، دون انتقائية، وهو ما من شأنه تمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها على أراضيها.

تعزيز دور الجيش اللبناني جنوب الليطاني

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة تعزيز دور الجيش اللبناني في فرض سيطرته ونفوذه في منطقة جنوب نهر الليطاني، بما يضمن الأمن والاستقرار لهذه المنطقة الحساسة، ويدعم فرض السيادة الوطنية على كامل التراب اللبناني.

دعوة المجتمع الدولي للمشاركة في إعادة إعمار لبنان

واختتم الرئيس السيسي كلمته بتجديد دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه لبنان، داعيًا الهيئات الدولية والجهات المانحة إلى تقديم الدعم الفعلي والمشاركة في جهود إعادة إعمار لبنان، لضمان عودته إلى مساره الطبيعي على طريق السلام والتعايش والمحبة في المنطقة.