جوزاف عون : مصر أم الدنيا وبيروت "ست الدنيا" والنقوش على المعابد تؤكد أخوّتنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 01:29 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم- الإثنين- الرئيس اللبناني جوزاف عون للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

وقال الرئيس اللبنانى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسى بقصر الاتحادية اليوم، إن ذاكرة الناس هى مستودع الحقيقة الأكثر صدقًا، حيث يقولون إن مصر هى "أم الدنيا" وبيروت "ست الدنيا"، مشيرًا إلى أن معبد الكرنك يحمل نقشًا يعبر عن "جبيل"، كما أن هناك نقوشًا أخرى تعبر عن أخوتنا.