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مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالمنوفية والمنيا

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  • مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالمنوفية والمنيا 1/2
  • مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالمنوفية والمنيا 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 01:29 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها ، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بالمنوفية والمنيا - محكوم عليهما بالسجن فى جنايات " سلاح نارى – مخدرات – سرقة بالإكراه") وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (أكثر من 169 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أيس" – 9 قطع سلاح نارى "2 بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، 6 فرد خرطوش - سيارة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (28) مليون جنيه.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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