مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالمنوفية والمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 01:29 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها ، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بالمنوفية والمنيا - محكوم عليهما بالسجن فى جنايات " سلاح نارى – مخدرات – سرقة بالإكراه") وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (أكثر من 169 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أيس" – 9 قطع سلاح نارى "2 بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، 6 فرد خرطوش - سيارة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (28) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.