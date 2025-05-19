الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت في دعم لبنان ويجب انسحاب إسرائيل من كل أراضيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 01:29 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم- الإثنين- الرئيس اللبناني جوزاف عون للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

ورحب الرئيس السيسى بنظيره اللبنانى والوفد المرافق له، ضيوفًا أعزاء فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تحمل فى طياتها رمزية خاصة، فهى تجسد متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث شكلت مصر ولبنان نموذجًا حقيقيًا للأخوة.