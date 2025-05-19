أخبار مصرية

الرئيس السيسي: مصر ولبنان تشكلان نموذجًا حقيقيًا للأخوة

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الرئيس السيسي: مصر ولبنان تشكلان نموذجًا حقيقيًا للأخوة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 01:29 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم- الإثنين- الرئيس اللبناني جوزاف عون للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

 

ورحب الرئيس السيسى بنظيره اللبنانى والوفد المرافق له، ضيوفًا أعزاء فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تحمل فى طياتها رمزية خاصة، فهى تجسد متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث شكلت مصر ولبنان نموذجًا حقيقيًا للأخوة.

 

وأكد الرئيس السيسى، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره اللبناني، عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم، أن مباحثاتهما كانت فرصة ثمينة لتبادل الرؤى حول تعزيز العلاقات فى المجالات التجارية والاقتصادية.

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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