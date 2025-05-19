نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: مصر ولبنان يرتبطان بعلاقات تاريخية تعود إلى الفراعنة والفينيقيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الرئيس اللبناني جوزاف عون، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة.

ترحيب رسمي بالرئيس اللبناني

ورحب الرئيس السيسي خلال اللقاء بنظيره اللبناني والوفد المرافق له، واصفًا إياهم بأنهم "ضيوف أعزاء في بلدهم الثاني مصر"، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تحمل رمزية خاصة، لما تمثله من تأكيد على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تُجسد نموذجًا حقيقيًا للأخوة والتعاون العربي المشترك.

مباحثات لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي

وفي كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد عقب المباحثات الرسمية بقصر الاتحادية، أكد الرئيس السيسي أن اللقاء مثّل فرصة ثمينة لتبادل وجهات النظر حول مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية، بما يخدم تطلعات الشعبين المصري واللبناني.

علاقات ممتدة منذ الفراعنة والفينيقيين

وأشار الرئيس السيسي إلى أن العلاقات بين مصر ولبنان تمتد جذورها إلى عصور بعيدة، منذ أيام الفراعنة والفينيقيين، حيث تميزت دائمًا بالطابع الحضاري والإنساني والسعي نحو التنمية والتقدم.

وأوضح أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال لبنان وأقامت علاقات دبلوماسية رسمية معه في أربعينيات القرن الماضي.

دعم مصري دائم للبنان

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادة المصرية على تأكيد دعمها المستمر للبنان في مواجهة مختلف التحديات، وعلى رأسها الحفاظ على استقراره السياسي والاقتصادي، وتعزيز التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.