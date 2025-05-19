نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يؤكد دعم مصر للبنان ورفض الانتهاكات الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية، الرئيس اللبناني جوزاف عون، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصًا ما يتعلق باستعادة الاستقرار في المنطقة.

السيسي يرحب بالرئيس اللبناني في بلده الثاني مصر

وأعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه الكبير بالرئيس اللبناني والوفد المرافق له، مؤكدًا أنهم ضيوف أعزاء في بلدهم الثاني مصر.

وأوضح أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر ولبنان، والتي تمثل نموذجًا حقيقيًا للأخوة والتعاون العربي المشترك.

مباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد عقب جلسة المباحثات، أكد الرئيس السيسي أن المحادثات الثنائية كانت فرصة ثمينة لتبادل الرؤى بشأن دفع العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يخدم مصالح الشعبين.

موقف مصري ثابت من دعم لبنان ورفض الانتهاكات الإسرائيلية

وأضاف الرئيس السيسي أنه شدد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت في دعم الدولة اللبنانية، وحرصها على استقرار لبنان ووحدته. وأكد الرفض القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة، واحتلالها المستمر للأراضي اللبنانية.

كما دعا السيسي إلى ضرورة انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، في إطار احترام قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على سيادة الدول وسلامة أراضيها.

مصر ولبنان.. علاقات ممتدة ومواقف داعمة

وتأتي زيارة الرئيس اللبناني لمصر في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتنسيق المواقف في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

ويُذكر أن مصر لطالما كانت داعمًا رئيسيًا للبنان، خاصة في الأوقات العصيبة التي مر بها على المستويين السياسي والاقتصادي.