نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يستقبل نظيره اللبناني جوزاف عون لبحث تعزيز العلاقات الثنائية واستعادة الاستقرار الإقليمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الرئيس اللبناني جوزاف عون، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أواصر العلاقات بين مصر ولبنان، وبحث سبل دعم الاستقرار في المنطقة، وذلك خلال لقاء رسمي جرى بقصر الاتحادية بالقاهرة.

ترحيب مصري رسمي بالوفد اللبناني

ورحب الرئيس السيسي بنظيره اللبناني والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر تعتبر لبنان بلدًا شقيقًا تجمعه مع القاهرة روابط تاريخية عميقة.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس اللبناني تحمل رمزية خاصة، إذ تعكس عمق العلاقات الثنائية التي تمتد لعقود، وتشكل نموذجًا فريدًا للأخوة والتعاون العربي المشترك.

مباحثات ثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد عقب جلسة المباحثات الرسمية، أن اللقاء مثّل فرصة ثمينة لتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات تناولت آفاق التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الاستثمار، والطاقة، والتبادل التجاري، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.

التشاور حول استعادة الاستقرار الإقليمي

كما ناقش الزعيمان تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة. وأكد الجانبان على ضرورة تضافر الجهود العربية من أجل استعادة الأمن والاستقرار، وتعزيز مقومات التنمية المستدامة لدول وشعوب المنطقة.

وشدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة لبنان واستقراره، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة اللبنانية، وتقديم كل أوجه الدعم الممكن لتعزيز قدرات الدولة اللبنانية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.

تعزيز العمل العربي المشترك

واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب اللبناني، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز من وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.