نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- اتحاد منتجي الدواجن يرد على شائعات تفشي الأمراض: لا صحة لنفوق بنسبة 30% والفيروسات تحت السيطرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى سامح سعد، عضو اتحاد منتجي الدواجن، صحة الشائعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن انتشار أمراض وبائية بين الدواجن بنسبة تصل إلى 30%، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا تمت للواقع بصلة، وتسببت في حالة من البلبلة والقلق لدى المواطنين دون وجود مبرر حقيقي.

شائعات عن نفوق الدواجن بنسبة 30%

قال سعد، في تصريحات تليفزيونية، إن ما تم تداوله من معلومات حول وجود نسب نفوق مرتفعة تصل إلى 30% غير دقيق على الإطلاق، موضحًا أنه في حال حدوث مثل هذه النسبة، لكانت الأسواق شهدت عجزًا حادًا في المعروض، وهو ما لم يحدث، حيث تتوفر الدواجن بشكل طبيعي في جميع المنافذ والأسواق المحلية.

وأكد أن اتحاد منتجي الدواجن فوجئ بانتشار هذه الشائعة التي لا تستند إلى أي بيانات رسمية، مشددًا على أن تداول مثل هذه المعلومات يضر بالصناعة الوطنية ويؤثر على ثقة المستهلكين في المنتج المحلي.

إشراف بيطري شامل على مزارع الدواجن

وأوضح عضو اتحاد المنتجين أن جميع مزارع الدواجن العاملة في مصر، والبالغ عددها نحو 27 ألف مزرعة، تخضع لإشراف بيطري مباشر من وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية، الأمر الذي يضمن مراقبة دورية دقيقة لأوضاع الصحة الحيوانية داخل تلك المنشآت.

وأضاف أن الحديث عن انتشار فيروسات خطيرة داخل المزارع لا يمكن أن يمر دون رصد رسمي من الجهات المختصة، موضحًا أن الأمراض الفيروسية التي تُصيب قطاع الدواجن موجودة على مستوى العالم بنسب ضئيلة، ويتم التعامل معها من خلال التحصين الدوري والرقابة المستمرة.

تطوير نظم التربية بالمزارع المفتوحة

وفي سياق متصل، أشار سامح سعد إلى أن وزارة الزراعة تبنت خطة بالتعاون مع عدد من البنوك، تهدف إلى تطوير المزارع المفتوحة وتحويلها إلى نظام التربية المغلقة الحديث، مؤكدًا أن هذا التحول يسهم بشكل كبير في تقليل معدلات الأمراض والحد من انتشار الفيروسات، إلى جانب تحسين جودة الإنتاج وزيادة الكفاءة الاقتصادية.

دعوة للإعلام إلى تحري الدقة

واختتم عضو اتحاد منتجي الدواجن حديثه بدعوة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات تتعلق بالصحة أو الأمن الغذائي، مؤكدًا أن الشائعات تمثل خطرًا على السوق وتؤثر على استقرار أحد أهم القطاعات الحيوية في مصر، وهو قطاع الإنتاج الداجني.