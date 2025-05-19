نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تنفي ارتفاع نسب نفوق الدواجن: لا انتشار لأوبئة جديدة والتحصينات متوفرة بالكامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو توضيحيًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على ما تم تداوله بشأن ارتفاع نسب نفوق الدواجن في مصر، نتيجة نقص التحصينات وانتشار أوبئة أو فيروسات جديدة داخل المزارع.

لا وجود لمتحورات أو أوبئة جديدة بين الدواجن

وأكد الفيديو الذي بثه المركز الإعلامي أنه لم يتم رصد أي متحورات أو فيروسات وبائية بين الدواجن في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أن نسب النفوق في المزارع لا تزال ضمن الحدود الطبيعية التي لا تستدعي القلق أو إثارة الشائعات.

التحصينات متوفرة بكافة أنواعها دون أي عجز

وشدد المركز على أن التحصينات البيطرية متوفرة بكامل أنواعها، ولا يوجد أي نقص فيها، ويتم توفيرها من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، إلى جانب الوحدات البيطرية المنتشرة في جميع المحافظات، بما يضمن استمرارية عمليات التحصين والوقاية.

حملات ترصد وبائي وفحص دوري للطيور

وأوضح الفيديو أن الجهات المختصة تواصل تنفيذ حملات الترصد الوبائي على مستوى الجمهورية، سواء في مزارع الدواجن أو في أسواق بيع الطيور، كإجراء احترازي دوري يهدف إلى رصد أي علامات لأمراض أو بؤر وبائية محتملة.

كما يتم إجراء فحص شامل ومنتظم للطيور، عبر سحب عينات منها وتحليلها في معامل بحوث صحة الحيوان، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض، وفي حال ظهور أي بؤر إصابة، يتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة، لمنع انتشارها.

صناعة الدواجن في مصر تحقق الاكتفاء الذاتي وتصدر الفائض

واختتم المركز الإعلامي الفيديو بالإشارة إلى أن صناعة الدواجن في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن، إلى جانب القدرة على تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، مما يعكس مدى تطور هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي المصري.