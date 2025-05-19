نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تبحث إنشاء متحف للآثار الغارقة في الإسكندرية وتطوير مواقع للغطس السياحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمناقشة سُبل الاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير، في إطار تعزيز جهود الدولة لدعم القطاع السياحي وجذب المزيد من الزوار إلى محافظة الإسكندرية.

حضور رفيع المستوى من الوزارات والجهات المختصة

شارك في الاجتماع السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى جانب عدد من المسؤولين من بينهم اللواء بحري د. سامح سليمان، رئيس شعبة المساحة البحرية، والدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وممثلون عن الإدارة العامة لأمن الموانئ وقطاع شرطة السياحة والآثار، وعدد من الجهات المعنية الأخرى.

مقترحات لتحويل الآثار الغارقة إلى عنصر جذب سياحي

أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أهمية إجراء حصر شامل للآثار الغارقة بخليج أبي قير، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء متحف تحت الماء، يتيح للسائحين استكشاف الكنوز الأثرية الغارقة من خلال مسارات غطس مخصصة، على غرار التجارب السياحية الناجحة في عدد من الدول.

كما طرح مدبولي خيار عرض تلك الآثار في المتاحف التقليدية بعد استخراجها، بما يعزز من المحتوى المتحفي المصري ويجذب مزيدًا من الزوار.

جهود الوزارة والمجلس الأعلى للآثار

من جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على الآثار الغارقة في خليج أبي قير، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، مشيرًا إلى التنسيق الجاري مع منظمة اليونسكو وعدد من الشركاء الدوليين لدراسة إمكانية إنشاء متحف تحت الماء، ووضع ضوابط تحكم عمليات الاستخراج والعرض.

واستعرض الدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الآثار الغارقة، لافتًا إلى وجود إمكانات كبيرة لاستكشاف المزيد من الكنوز المغمورة بالمياه المصرية، في ظل عمل البعثات الأثرية في عدة مواقع واعدة.

مقترحات من محافظة الإسكندرية لدعم السياحة

بدوره، أكد محافظ الإسكندرية وجود فرص قوية للتعاون مع شركاء دوليين في مجال الاستكشافات البحرية، مستعرضًا عددًا من المقترحات لعرض الآثار الغارقة في مواقع سياحية جاذبة بالمحافظة، إلى جانب تخصيص بعض المواقع لممارسة أنشطة الغوص السياحي لمشاهدة الآثار في بيئتها الأصلية.

توجيهات رئاسية بخطة واضحة خلال شهر

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد حصر دقيق للآثار الغارقة القابلة للاستخراج، مع وضع خطة زمنية لاستخراجها وعرضها بالمتاحف، إلى جانب إعداد رؤية شاملة خلال شهر واحد للمواقع التي يمكن تطويرها كمواقع للغطس السياحي.

وأكد وزير السياحة والآثار أن الوزارة ستعمل على صياغة رؤية تفصيلية تتضمن دراسة للمواقع الصالحة للغطس أو لاستخراج الآثار، بما يتوافق مع معايير منظمة اليونسكو، ليتم عرضها على رئيس الوزراء في الموعد المحدد.