مسئول البعثة الطبية المصرية بالمدينة المنورة : 3 عيادات لخدمة الحجاج المصريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 12:32 مساءً - قال مسؤول البعثة الطبية المصرية بالمدينة المنورة الدكتور أحمد رزق إن عيادات البعثة تعمل على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أنه تم إقامة 3 عيادات لخدمة الحجاج المصريين.

وأضاف رزق، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط للمدينة المنورة، أن البعثة أقامت 3 عيادات بفنادق المختار العالمي ودار النعيم وبرج المختار .وأوضح أن كل عيادة تضم طبيبا وفرد تمريض وصيدليا، مشيرا إلى أن عدد أعضاء البعثة الطبية في المدينة المنورة يبلغ 36 عضوا، ونوه بأن البعثة أقامت في مكة المكرمة 26 عيادة.

ولفت إلى أن الخدمات التي تقدمها العيادات تشمل الكشف وصرف العلاج بالإضافة إلى خدمات قياس الضغط والسكر والحرارة ونسبة الأكسجين في الدم، قائلا "إنه في حالة وجود أي حالة تستدعي النقل للمستشفى يتم التنسيق مع الجانب السعودي للنقل للمستشفى ويتم متابعتها من خلال فريق مرور وطوارئ وعمليات تابع للبعثة".

وأشار إلى أن إحدى الحاجات أصيبت واستدعت حالتها إجراء عملية لتركيب شريحة ومسمار بأحد قدميها، وتم إجراء العملية بالتنسيق مع الجانب السعودي.