جامعة حلوان تنظم البرنامج التدريبي المميز مهارات النجاح

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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي المميز "مهارات النجاح"، الذي نظمته الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبإشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، وذلك ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية للارتقاء بكفاءة الكوادر الإدارية وتنمية مهاراتهم المهنية والذاتية لمواكبة متطلبات العصر.



أدار البرنامج التدريبي الدكتورة هيام عويس، المدربة بمعهد إعداد القادة، بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتي قادت المشاركين في رحلة معرفية ملهمة استكشفت خلالها أسرار النجاح من خلال عشرة مفاتيح جوهرية، تبدأ من الدوافع الحقيقية خلف كل إنجاز بشري، وتمتد إلى الالتزام والانضباط كمسار لا غنى عنه لتحقيق الاستمرارية والتميّز في بيئة العمل.



وقد شكّل المحور الأول من البرنامج حول "الدوافع" لحظة وعي عميق للمشاركين، حيث أكدت المدربة أن الدوافع تُعد الشرارة الأولى لأي إنجاز، وأن العامل الذي يمتلك دافعًا قويًا يصبح أكثر قدرة على تجاوز الصعوبات وتحقيق الإنجازات بفاعلية.

وانتقل المشاركون إلى التعرّف على أهمية المهارات والمعرفة، باعتبارها الأساس الصلب لبناء النجاح المهني. وتناول البرنامج طرقًا عملية لاكتساب المهارات الجديدة وتطوير القدرات الذاتية، في ضوء حاجة المؤسسات الحديثة إلى موظفين مبدعين وقادرين على التعلّم المستمر والمساهمة بفاعلية.



كما كان لمحور "التصور وأهمية الأحلام" أثرٌ كبير في تحفيز المشاركين على إعادة رسم رؤيتهم لأنفسهم ومساراتهم المهنية، حيث تم التأكيد أن ما يمكن للمرء تصوره بوضوح، يمكنه السعي لتحقيقه واقعًا.

وشهدت الجلسات التدريبية تفاعلًا لافتًا خلال مناقشة مفهومي الفعل والالتزام، باعتبارهما المعيار الحقيقي لتحويل المعرفة إلى نتائج ملموسة، حيث تم تدريب الحضور على اتخاذ قرارات فعّالة وبناء خطط قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز روح المسؤولية والانضباط الذاتي كأساس للتقدم الوظيفي والنجاح المؤسسي.



وفي ختام البرنامج، أعرب المشاركون عن امتنانهم لهذه التجربة الملهمة، مؤكدين أنها لم تكن مجرد تدريب وظيفي، بل نقطة انطلاق جديدة نحو تطوير الذات، وتحقيق التميّز في بيئة العمل، وصناعة نجاح حقيقي يقوم على أسس معرفية ومهارية راسخة.

وقد اشرف على تنظيم التدريب الأستاذة رانيا عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، الاستاذ مدحت جابر مسؤول التدريب بالإدارة العامة لاداره وتنميه المواهب بالجامعه، الاستاذه مي ممدوح.