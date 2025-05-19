الرئيس عون يصل القاهرة فى زيارة رسمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 11:30 صباحاً - ​وصل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الى مطار القاهرة الدولي في زيارة رسمية الى جمهورية مصر العربية، تستمر يوما واحدا، وذلك تلبية لدعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لرئاسة لبنان.

وكان في استقبال الرئيس عون على ارض المطار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي، المستشارة رحاب أبو زين، وقنصل لبنان العام في القاهرة داني برباري والقنصل فرح سبليني، وقنصل لبنان العام في الإسكندرية عبير علي ومديرة مكتب " طيران الشرق الأوسط في القاهرة مايا حمندي بالاضافة الى عدد من اركان السفارة.

وبعد مراسم الاستقبال، توجه الرئيس عون يرافقه الوزير عصمت بين ثلة من حرس الشرف إلى القاعة الرئاسية في المطار، ثم انتقل عون والوفد المرافق الى قصر الاتحادية لعقد محادثات رسمية مع الرئيس السيسى على أن يعقبها مؤتمر صحافي مشترك، يقيم بعده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مأدبة غداء على شرف الرئيس الضيف والوفد المرافق.