نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقامة 19 سوقًا للسلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن انتظام تشغيل المرحلة الثانية من أسواق اليوم الواحد للسلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والمستلزمات المنزلية، على مستوى كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الأسواق التي تم تشغيلها تضم أسواقًا لليوم الواحد تُنظم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأخرى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية وتعمل طوال أيام الأسبوع، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وذلك بإجمالي 19 سوقًا.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تنفذ توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة مع تقديم كافة أنواع الدعم للعارضين لضمان طرح السلع بنسبة تخفيضات عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وأعلن المحافظ أن الأسواق الدائمة لمحاربة الغلاء، التي أقامتها محافظة الجيزة بالجهود الذاتية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وهي السوق المقام أمام مدرسة أبو الهول القومية بحي جنوب الجيزة وسوق بشارع حسن محمد بحي الطالبية، وسوق بشارع شكري القوتلي بمركز ومدينة العياط، وسوق بمنطقة أبو جبر بمدينة الحوامدية، وسوق بشارع الجمهورية بمدينة البدرشين، وسوق بناصية المريوطية فيصل بجوار الموقف بحي الهرم، وسوق بشارع الملك فيصل بمحطة حسن محمد.

كما يوجد سوق بشارع الصوامع بحي إمبابة أُقيم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسوق بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، وسوق بشارع الملك فيصل بجوار البنك الأهلي بحي بولاق الدكرور، وسوق بجوار ميدان الكيت كات بحي العجوزة.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم إنشاء تسعة أسواق من خلال الجهود الذاتية للأحياء والمراكز والمدن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وهي خلف مساكن البراجيل بحي المنيرة الغربية وشارع البنك بمدينة كرداسة وشارع محطة المياه بمدينة منشأة القناطر، والوحدة المحلية بالقبابات بمركز أطفيح وسوق أمام كوبري العريشة بشارع أحمد بدوي بمركز ومدينة أبو النمرس وسوق أمام الوحدة المحلية بالواحات البحرية وسوق بجوار سنترال الصف بمركز الصف، وسوق بجوار كوبري الزيدية بمدخل مدينة أوسيم.

وأشاد المحافظ بالمعروضات في الأسواق والتي تضمنت جميع السلع التي يحتاج إليها المواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية مقدمًا الشكر لكافة السلاسل التجارية والمحال والتجار الذين شاركوا في تنظيم هذه الأسواق.

ووجه المهندس عادل النجار رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني لمتابعة انتظام تشغيل الأسواق وإزالة أي معوقات أمام العارضين لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

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