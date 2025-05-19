نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف الأولى الابتدائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت اليوم، الإثنين، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية (الأول والثاني الابتدائي) في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية، وسط أجواء من الهدوء والانضباط داخل اللجان، بعد أن أدى التلاميذ اختباراتهم في المواد الأساسية وفقًا للجداول الزمنية المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت المديريات التعليمية أن أعمال الامتحانات سارت بسلاسة دون تسجيل أية شكاوى تُذكر من الطلاب أو أولياء الأمور، مشيرة إلى أن الامتحانات جاءت في مستوى التلاميذ وراعت الفروق الفردية، مع التركيز على قياس نواتج التعلم والفهم وليس الحفظ.

وأوضحت مصادر مسؤولة أن الإدارات التعليمية تابعت سير الامتحانات ميدانيًا بشكل يومي، حيث تم التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والنظامية داخل المدارس، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للتلاميذ.

ومن المقرر أن تبدأ المدارس أعمال التقدير وإعداد تقارير التقييم النهائي لصفوف النقل، على أن يتم إعلان النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا للنظام التراكمي المعتمد لهذه الصفوف.

يُذكر أن امتحانات الصفوف الأولى لا تُحتسب فيها درجات رقمية، وإنما تعتمد على نظام التقييمات الوصفية لقياس مدى اكتساب الطالب للمهارات المستهدفة في كل مادة، بما يتماشى مع فلسفة نظام التعليم الجديد (2.0) القائم على الفهم وتنمية المهارات.