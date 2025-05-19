نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عين شمس:قسم الكيمياء الحيوية يحتفي بالعلم والتميز في مؤتمره السنوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انعقد المؤتمر العلمي السنوي لقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس للعام الجامعي 2024-2025 تحت عنوان:

إعادة إحياء شغفك بالعلم: أفكار اليوم، إنجازات الغد "Refuel Passion for Science Today’s Ideas، Tomorrow’s Achievements".

جاء المؤتمر برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة ريحاب عثمان أحمد، القائم بعمل عميد الكلية، وبإشراف الأستاذة الدكتورة دينا حمادة قاسم، القائم بعمل رئيس القسم، وتنظيم اللجنة العلمية برئاسة الأستاذة الدكتورة إيمان فؤاد سند، أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية.

شهد المؤتمر عرضًا مفصلًا لإنجازات القسم خلال العام الأكاديمي قدمته د. دينا حمادة، تلاه محاضرة ثرية ألقاها الأستاذ الدكتور محمد مصطفى كمال أستاذ الكيمياء الحيوية، تناولت رحلة البحث العلمي والتحديات التي تواجه الباحثين.

كما ألقى كل من الدكتور مينا سعد وديع والدكتور أحمد محمد مصطفى المدرسان بقسم الكيمياء الحيوية، محاضرات علمية قيمة أضافت بعدًا معرفيًا مميزًا للمؤتمر.

وتقديرًا للتفوق الأكاديمي، قام القسم بتكريم الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في مقرراته المختلفة.

كما أتاح المؤتمر الفرصة لعدد من الباحثين من طلاب الدراسات العليا لعرض مشاريع أبحاثهم (ماجستير ودكتوراه) من خلال عروض تقديمية قصيرة، واختتمت هذه الفعالية بمسابقة تم خلالها اختيار أفضل عرض، حيث تم تكريم الفائزة ومنحها جائزة مالية.

عكس المؤتمر روح التعاون والابتكار، وسلط الضوء على أهمية دعم الباحثين الشباب وتشجيع التميز العلمي داخل القسم.