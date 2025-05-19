نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، اليوم، أعمال امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، وفقًا للجداول الزمنية التي حددتها كل مديرية تعليمية على حدة، والتي انطلقت عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وتؤدي الطلاب امتحانات مواد مثل "الحاسب الآلي، التربية الفنية، التربية الموسيقية، التربية الدينية، والمجالات"، والتي يتم تقييمها بنظام "النجاح والرسوب" دون احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي.

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات تسير بشكل منتظم داخل المدارس، وسط متابعة يومية من المديريات والإدارات التعليمية للتأكد من انضباط اللجان ووضوح الورقة الامتحانية، مشيرة إلى أن التصحيح يتم أولًا بأول داخل المدارس دون تأخير، بهدف إعلان النتائج في الموعد المحدد لها.

وشددت المديريات التعليمية على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة للامتحانات، سواء من ناحية تحقيق الانضباط داخل اللجان أو الالتزام بزمن الامتحان المحدد لكل مادة، مع مراعاة طبيعة المواد غير المضافة للمجموع والتي تهدف إلى تنمية المهارات والمعارف العامة لدى الطلاب.

يُذكر أن امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع ستنطلق في غالبية المحافظات خلال الأسبوع المقبل، وتستمر حتى نهاية مايو الجاري، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2024/2025.