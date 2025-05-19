نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة شمالًا وحرارة شديدة على جنوب الصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 19 مايو 2025، حيث تستمر الانخفاضات التدريجية في درجات الحرارة على المناطق الشمالية للبلاد، مدفوعة بتأثيرات اندفاعات الهواء المعتدل القادمة من جنوب أوروبا.

ورغم هذا الانخفاض، ما زالت الأجواء حارة نهارًا في معظم المناطق، خاصة في القاهرة الكبرى التي تسجل درجات حرارة في أوائل الثلاثينيات، بينما ترتفع الحرارة بشكل لافت في جنوب الصعيد متجاوزة حاجز 45 درجة مئوية.

رياح نشطة وتحذيرات من البرودة ليلًا

تشير خرائط الطقس إلى نشاط ملموس في حركة الرياح ليلًا، يكون أكثر وضوحًا في المناطق المكشوفة والمرتفعة مثل 6 أكتوبر، الشيخ زايد، وشرق القاهرة، ما يؤدي إلى أجواء مائلة للبرودة في أواخر الليل، ما يستدعي اصطحاب جاكت خفيف للأشخاص المتواجدين خارج منازلهم خلال ساعات دوت الخليج.

اضطرابات بحرية وظواهر جوية مؤثرة

تشهد البلاد اليوم عدة ظواهر جوية مؤثرة، أبرزها:

اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر، حيث ترتفع الأمواج إلى 3.5 متر، وتصل سرعة الرياح إلى 70 كم/ساعة.

نشاط الرياح على معظم أنحاء البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة في جنوب سيناء، جنوب البلاد، الصحراء الغربية، وسواحل البحر الأحمر، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين

وجهت الهيئة العامة للأرصاد مجموعة من النصائح الوقائية لتجنب الآثار السلبية للطقس، خاصة في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة في الجنوب:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة ما بين 12 ظهرًا و3 عصرًا.

ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون.

استخدام القبعات أو المظلات لتقليل تأثير أشعة الشمس المباشرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل لتجنب الإصابة بالجفاف، خاصة في جنوب الصعيد وسيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025