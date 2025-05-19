نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع وزاري عاجل لحل أزمة مياه الشرب في الغردقة ورأس غارب بتوجيهات من رئيس الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في استجابة فورية لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عُقد صباح اليوم الإثنين اجتماع وزاري رفيع المستوى ضم وزيري التخطيط والإسكان ومحافظ البحر الأحمر، لمناقشة ووضع حلول فورية لأزمة انقطاع مياه الشرب التي شهدتها مدينتا الغردقة ورأس غارب خلال الأيام الماضية، والتي أثارت غضب المواطنين والعاملين في القطاع السياحي.

أعطال متكررة وتقادم في البنية التحتية

وتأتي هذه التحركات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب تصاعد الشكاوى من الانقطاعات المتكررة للمياه، نتيجة أعطال مستمرة في خط مياه الكريمات – الغردقة، إلى جانب تراجع الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية مياه البحر "اليسر" بسبب انتهاء صلاحية الفلاتر، الأمر الذي أثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين وأداء المنشآت السياحية.

دعم فوري وتدخلات عاجلة

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، أنه أجرى اتصالًا عاجلًا برئيس الوزراء تمخض عنه إصدار توجيهات مباشرة بسرعة التعامل مع الأزمة وإنهائها خلال أيام، موضحًا أن السبب الرئيسي يكمن في تهالك خط الكريمات، الذي يمتد لمسافة 500 كيلومتر من بني سويف إلى الغردقة، بالإضافة إلى توقف بعض وحدات محطة اليسر عن العمل نتيجة نقص الصيانة وقدم الفلاتر.

خطة حكومية لحل الأزمة خلال أسبوعين

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان لاستيراد الفلاتر الجديدة جوًا، ومن المقرر تركيبها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، مما سيؤدي إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمحطة "اليسر" من 40 ألف متر مكعب إلى 60 ألف متر مكعب يوميًا، بما يُسهم في الحد من الأزمة وتخفيف العبء عن المواطنين.

كما تم الدفع بـ25 سيارة مياه متنقلة لتوزيع المياه على المناطق الأكثر تضررًا، كحل مؤقت لحين الانتهاء من الإجراءات الفنية والإصلاحات المطلوبة.

مطالب جماهيرية بخطة طويلة المدى

من جانبهم، طالب سكان الغردقة ورأس غارب بضرورة تجديد خط الكريمات بالكامل، وإنشاء محطة تحلية إضافية في رأس غارب، تواكب الزيادة السكانية والتوسع السياحي، مؤكدين ضرورة وضع جدول زمني واضح لتطوير شبكة المياه، لضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلًا.

دعوات لترشيد الاستهلاك ومواصلة الإصلاحات

من جهتها، ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر المواطنين ضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة الحرجة، مشيرة إلى استمرار فرق الصيانة في إصلاح الأعطال على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية.

ويؤكد التحرك الحكومي السريع على حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة في المناطق الحيوية ذات الطبيعة السياحية مثل البحر الأحمر.