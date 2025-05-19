نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط سيارة كسح مخالفة بالعياط تلقي بحمولتها على طريق مصر أسيوط الزراعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، بقيادة المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مجلس المدينة، من ضبط سيارة كسح مخالفة أثناء قيامها بإلقاء حمولتها من الصرف الصحي في طريق مصر أسيوط الزراعي بنطاق الوحدة المحلية بميت القائد.

وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وقد أسفرت المتابعة الدقيقة من الوحدة المحلية بميت القائد، من رصد السيارة المخالفة وهي تقوم بفعلتها المشينة التي تهدد سلامة المجاري المائية وتلوث البيئة المحيطة.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة العياط، وتمكنت من ضبط السيارة وسائقها، وذلك بحضور مدير المتابعة نادي سلامة ومدير البيئة وليد سيد ومدير المرافق عطيه منظور.

وأكد رئيس مدينة العياط، أن المجلس لن يتهاون مع أي محاولات للإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمخالفين، ومصادرة السيارة.

وأضاف أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بمراقبة الترع والمصارف لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات، ويهيب بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات مماثلة للمساهمة في الحفاظ على نظافة البيئة وصحة المجتمع.

وتأتي هذه الجهود في إطار سلسلة من الحملات التي تقوم بها محافظة الجيزة، لمكافحة كافة أشكال التلوث والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والتأكيد على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

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