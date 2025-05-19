وزارة العمل تجدد تحذيرها للمواطنين جميع خدمات "الوزارة" مجانية ولا وسطاء في فرص العمل بالداخل أو الخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 10:33 صباحاً - أكدت وزارة العمل في بيان لها اليوم الإثنين ،على أنه تلاحظ خلال الفترة الماضية،تلقي الإدارات المختصة ،مجموعة من الشكاوى من مواطنين تعرضوا للنصب من جانب بعض الأشخاص ،أو الشركات،أو الصفحات والرسائل الهاتفية الوهمية ،بشأن فرص العمل التي تعلن عنها "الوزارة" خاصة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم رصد تلك الحالات وغيرها ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتوضح" الوزارة "،أن فرص عمل الأردن يتم الإعلان عنها طبقا لاتفاقية الربط الالكتروني بين البلدين ،وأنه لا يوجد وسطاء ،أو دفع رسوم مالية مقابل الحصول على هذه الفرص،او غيرها من خدمات الوزارة التي تقدم بشكل مجاني تماما ،وأنه على جميع الشباب الراغب في الإستفادة من هذه الفرص ،التقديم عليها والتواصل المباشر مع وزارة العمل عن طريق موقعها الإلكتروني ،أو التوجه إلى مقر الوزارة للاستفسار ، بدلا من الوقوع في فخ النصابين .

كما أنها تدعو كل شاب يتعرض لأي عملية نصب ، أن يتوجه فورا إلى مباحث الأموال العامة، أو شرطة الانترنت، أو مديريات العمل المنتشرة في كل المحافظات ، لتقديم شكوى أو بلاغ .