نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة تعيد إطلاق أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة عن عودة مبادرة أسواق اليوم الواحد في مختلف أرجاء المحافظة، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن بجودة عالية وأسعار معقولة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بشكل مستمر.

تعتبر أسواق اليوم الواحد أداة فعالة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، حيث تعمل على توفير المنتجات مباشرة من المزارع أو المنتجين إلى المستهلكين، مما يقلل من حلقات التداول وتكاليف النقل، وينعكس إيجابًا على الأسعار النهائية.

وتستهدف هذه الأسواق، التي تقام أسبوعيًا، المناطق ذات الكثافة السكانية العالية للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والألبان والأجبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن (المجمدة والطازجة) والخضروات والفواكه بأسعار مناسبة.

وقد وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستمرار في تنظيم هذه الأسواق وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التموين والغرفة التجارية والجهات المعنية، مع التأكيد على ضرورة ضبط الأسعار والتصدي لأي تجاوزات أو محاولات للاحتكار أو إخفاء السلع.

كما أعلن محافظ الجيزة، عن تشغيل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة، والذي يعتبر من الأسواق الهامة التي تخدم شريحة واسعة من المواطنين. وأشار إلى الإقبال الكبير الذي شهده السوق نظرًا لما يقدمه من سلع أساسية ومواد غذائية بأسعار تقل عن الأسواق والمحال الأخرى مع الحفاظ على الجودة العالية.

كما كلف المحافظ رئيس حي إمبابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لاستمرار انعقاد هذا السوق أسبوعيًا لتسهيل الأمر على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. وأوضح أنه سيتم تنظيم أسواق مماثلة في العديد من الأحياء والمراكز تباعًا خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة إقامة السوق على مدار يومين لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في إقامة المنافذ السلعية وأسواق اليوم الواحد، مؤكدًا على التوسع في إقامة هذه الأسواق لتغطية مختلف مناطق المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري لمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية في جميع القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين، وذلك حفاظًا على الصحة العامة ومواجهة أي تجاوزات أو محاولات للاحتكار أو الغش التجاري أو الامتناع عن بيع السلع بشكل فوري.