نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل تحذر من عمليات نصب وتؤكد تقديم خدماتها مجانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة العمل، في بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أنها تلقت خلال الفترة الماضية عددًا من الشكاوى من مواطنين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من قبل أشخاص، أو شركات، أو صفحات إلكترونية مزيفة، أو من خلال رسائل هاتفية تدّعي زورًا توفير فرص عمل في الخارج، لا سيما في المملكة الأردنية الهاشمية، باسم "وزارة العمل".

وأوضحت الوزارة أن تلك المحاولات الاحتيالية استغلت حاجات الشباب الباحثين عن فرص عمل، وقامت بجمع مبالغ مالية منهم بزعم توفير وظائف لهم في الأردن، وهو ما نفته الوزارة جملة وتفصيلًا.

تقديم فرص العمل بالأردن يتم حصريًا عبر اتفاقية رسمية

شدد البيان على أن فرص العمل المتاحة في الأردن يتم الإعلان عنها فقط وفقًا لاتفاقية الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل المصرية والأردنية، وأنه لا توجد وساطة أو وسطاء في هذا الشأن، كما لا يُدفع أي مقابل مادي للحصول على هذه الفرص.

وأكدت الوزارة أن جميع خدماتها مجانية تمامًا، بما في ذلك التقديم على فرص العمل في الداخل أو الخارج، ويتم ذلك حصريًا عبر الموقع الرسمي للوزارة أو بالتوجه مباشرة إلى مقارها في مختلف المحافظات للاستفسار.

تحذيرات من الوقوع في فخ المحتالين

طالبت الوزارة الشباب المصري بعدم الانسياق وراء الصفحات الوهمية أو الأفراد الذين يروجون لإعلانات وظائف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل الهاتفية المشبوهة.

ونصحت جميع المواطنين الراغبين في العمل بالخارج باتباع القنوات الرسمية والتواصل المباشر مع الوزارة، وعدم التعامل مع أي جهة غير معتمدة.

الإبلاغ عن عمليات النصب

ودعت الوزارة كل من تعرض لأي نوع من النصب أو الاحتيال إلى سرعة التوجه إلى الجهات المعنية مثل: