نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس الإثنين.. أجواء حارة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب بحري في خليج السويس والبحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما تشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد طقسًا شديد الحرارة.

وعلى السواحل الشمالية، يتسم الطقس بأنه مائل للحرارة خلال ساعات النهار، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتكون الأجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء مع فرص لتكون الرمال المثارة

وأفادت الهيئة بأن هناك نشاطًا ملحوظًا للرياح متوقع اليوم على مناطق عديدة من الجمهورية، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على المناطق المكشوفة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وكذلك شمال وجنوب الصعيد، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في تلك المناطق.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر

وفيما يخص حركة الملاحة البحرية، حذرت الهيئة من اضطراب محتمل في خليج السويس والبحر الأحمر نتيجة نشاط الرياح، والتي من المتوقع أن تتراوح سرعتها بين 50 إلى 70 كيلومترًا في الساعة.

كما يتراوح ارتفاع الأمواج في هذه المناطق بين 2.5 إلى 3.5 متر، مما يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر من قبل العاملين في الملاحة والصيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في عدد من المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة الكبرى: العظمى 32 درجة مئوية – الصغرى 18 درجة

الإسكندرية: العظمى 26 درجة – الصغرى 17 درجة

مرسى مطروح: العظمى 24 درجة – الصغرى 18 درجة

سوهاج: العظمى 42 درجة – الصغرى 25 درجة

قنا: العظمى 46 درجة – الصغرى 28 درجة

أسوان: العظمى 47 درجة – الصغرى 29 درجة

نصائح وتحذيرات للمواطنين

وفي ضوء هذه التوقعات، تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في فترات الذروة، مع ضرورة ارتداء قبعات الرأس وشرب كميات وفيرة من المياه.

كما يُنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي من المتوقع أن تشهد رياحًا مثيرة للأتربة، وخاصة على الطرق الصحراوية والمفتوحة.