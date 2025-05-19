نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جودة التعليم: الفنون هي قوة مصر الناعمة عبر العصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون بالهرم صباح أمس، الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في إطار زيارته التي تأتي استجابة للطلب المقدم من الأكاديمية للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي لعدد من المعاهد.

وقد تقدم فعليا المعهد العالي للسينما باعتماد 4 برامج أكاديمية، فيما تقدم المعهد العالي للفنون المسرحية باعتماد ثلاثة برامج، والمعهد العالي للباليه برنامجين.

والجدير بالذكر ان أكاديمية الفنون قد تقدمت سابقا لاعتماد عدد 2 برنامج أكاديمي خاصة بالمعهد العالى للفنون الشعبية.

رافق الدكتور علاء عشماوي خلال زيارته لأكاديمية الفنون، الدكتورة سناء راضي نائب رئيس الهيئة للتعليم الجامعي. وكان في استقبال رئيس هيئة جودة التعليم خلال جولته بمعاهد الأكاديمية والدكتور محمد كمال مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور ايمن الشيوى عميد المعهد العالى للفنون المسرحيه، الدكتور لمياء محمد عميد المعهد العالى للباليه، والدكتورة ايمان يونس عميد المعهد العالى للسينما.

في ختام الزيارة أعرب الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن تقديره الكبير لرسالة أكاديمية الفنون في إثراء مختلف ساحات الثقافة والفنون في مصر والعالم العربي بالمبدعين في كل المجالات.

وأكد الدكتور عشماوي على قيمة وأهمية الفنون كقوة ناعمة تمثل واحدة من أهم ركائز القوة المصرية على مر العصور.

ومن جانبها أعربت الدكتورة غادة جبارة عن تقديرها للدور الذي تقوم به الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في الارتقاء المستمر بمخرجات التعليم في مصر، مؤكدة على مكانة أكاديمية الفنون كمركز اشعاع حضاري مصري وعربي رائد.