نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزراء التضامن والأوقاف والطيران يودعون أول أفواج الحجاج بمطار القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد مطار القاهرة الدولي صباح الأحد توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لموسم 1446 هـ - 2025م، حيث غادر حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظتي الجيزة والقليوبية متجهين إلى المدينة المنورة. وحرصت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على وداع الحجاج بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، واللواء أشرف عبد المعطي مساعد وزير الداخلية ورئيس بعثة الحج الرسمية، والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والأستاذ أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية.

مؤتمر صحفي بحضور الوزراء: استعدادات مكثفة وتنسيق كامل

عقد الوزراء المشاركون مؤتمرًا صحفيًا بالصالة الموسمية لمطار القاهرة، تناولوا فيه تفاصيل الاستعدادات لموسم الحج، وأكدوا على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.

مايا مرسي: نستهدف راحة الحجاج وجودة الخدمات

أعربت وزيرة التضامن عن سعادتها بمشاركة الحجاج لحظات انطلاق رحلتهم الإيمانية، مشيرة إلى أن الوزارة تنظم هذا الموسم الحج لـ12 ألف حاج، موزعين على ثلاث مستويات فندقية بمكة المكرمة. وشددت مرسي على أن الوزارة تسعى لتجويد الخدمات وتوفير سبل الراحة للحجاج، مشيدة بدور الوعاظ والمرشدين الدينيين، إلى جانب تخصيص دليل للحجاج وتوسيع مشاركة السيدات في الإشراف.

وزير الأوقاف: كتاب مبسط للحج وتنسيق شامل مع الجهات السعودية

أكد الدكتور أسامة الأزهري أن وزارة الأوقاف أعدت كتيبًا مبسطًا عن مناسك الحج ووزّعت 25 ألف نسخة منه، كما تم اختيار مشرفين من الوزارة لتقديم الدعم الديني للحجاج. ووجّه الأزهري الحجاج لضرورة استيفاء الإجراءات الرسمية قبل السفر، محذرًا من العشوائية التي قد تفضي لمخاطر كبيرة. كما أعرب عن دعمه الكامل للتنظيم السعودي لموسم الحج، داعيًا بالخير لمصر وفلسطين وسائر بلاد المسلمين.

وزير الطيران: تشغيل متكامل لتأمين الرحلات وسلاسة الانتقال

من جانبه، قال وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني إن الوزارة تضع موسم الحج على رأس أولوياتها كـ "مهمة وطنية مقدسة"، مشيرًا إلى خطة تشغيلية متكاملة تشمل التنسيق مع السلطات السعودية، ورفع جاهزية المطارات المصرية، وتوفير خدمات مخصصة لكبار السن وذوي الهمم. واعتبر الحفني نجاح موسم الحج نتاجًا لتعاون وثيق بين الوزارات المعنية.

رئيس مصر للطيران: 654 رحلة لنقل 66.5 ألف حاج

أوضح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة ستنقل نحو 66،500 حاج هذا العام عبر 654 رحلة، منها 324 رحلة للذهاب و330 للعودة، تشمل حجاج القرعة والجمعيات الأهلية والسياحة والترانزيت. وأكد عادل جاهزية فرق العمل بالمطارات لضمان انسيابية الإجراءات، مشيدًا بدور السلطات السعودية في تسهيل مهام البعثات.

تكريم كبار السن وسحب على جوائز

في ختام الاحتفالية، قام الوزراء وممثلو الجهات الرسمية بتكريم عدد من الحجاج من كبار السن، كما تم تسليم قسيمتي سفر مجانيتين، وإجراء سحب علني فاز فيه عدد من الحجاج بجوائز شملت رد 50% من قيمة التذكرة، وقسائم وزن إضافي، وهدايا عينية من "مصر للطيران للأسواق الحرة".

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