نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تطمئن على وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، حيث استقر حجاج محافظتي الجيزة والقليوبية – من المستوى الثالث – وعددهم 776 حاجًا وحاجة، في فنادقهم القريبة من ساحة الحرم النبوي بالمدينة المنورة.

وكان في استقبال الحجاج بمطار المدينة المنورة مشرفو المؤسسة القومية لتيسير الحج، الذين رافقوهم إلى الباصات المخصصة لنقلهم إلى أماكن الإقامة، حيث جرت عملية التسكين بسلاسة، ثم توجه الحجاج لأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة التي تجريها وزيرة التضامن الاجتماعي لضمان راحة وسلامة الحجاج، وتوفير أفضل الخدمات لهم منذ لحظة مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم سالمين.

وكانت الدكتورة مايا مرسي قد حرصت في وقت سابق من اليوم على توديع أولى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية بمطار القاهرة الدولي، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، واللواء أشرف عبد المعطي، مساعد وزير الداخلية ورئيس بعثة الحج الرسمية، والطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والأستاذ أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية.

وغادر الفوج الأول من حجاج الجمعيات التابعين لمحافظتي الجيزة والقليوبية إلى المدينة المنورة، على أن تتوالى رحلات باقي الأفواج على مراحل حتى نهاية شهر مايو الجاري، حيث من المقرر أن تصل آخر المجموعات إلى الأراضي المقدسة في 30 مايو.

وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تتابع عن كثب ترتيبات وصول الحجاج إلى الفنادق، والتأكد من تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيدة بدور مشرفي البعثة في تنظيم الاستقبال والتسكين.