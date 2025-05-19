نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق مكافحة الإدمان يستعرض أبرز أنشطة وبرامج التوعية خلال الثلث الأول من عام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتور عمرو عثمان، حصاد أنشطة وبرامج التوعية خلال الثلث الأول من عام 2025، وذلك في الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل، والتي شملت تنفيذ 7،184 نشاطًا توعويًا بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف رفع الوعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وتقديم خدمات الوقاية والعلاج المجاني في سرية تامة من خلال الخط الساخن 16023.

أنشطة متنوعة في قرى "حياة كريمة" والمناطق المطورة

تضمن التقرير تنفيذ 807 نشاطًا توعويًا داخل 189 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، حيث شملت الأنشطة زيارات منزلية للأسر للتوعية بأساليب الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطي، إلى جانب تنظيم دوري رياضي لأبناء هذه القرى تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، بهدف تعزيز التوعية المجتمعية.

كما تضمنت الفعاليات ورش حكي وأنشطة تفاعلية للأطفال، لتدريبهم على التفكير الإيجابي، ومهارات اتخاذ القرار، ومواجهة المشكلات، باستخدام أدوات فنية وأساليب إبداعية تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة.

وفي المناطق السكنية المطورة "بديلة العشوائيات" مثل الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر، بشائر الخير، والخيالة، نُفذت برامج توعوية مماثلة تستهدف دعم الأسر وتعزيز الوعي بخطورة الإدمان.

مبادرة "القرار قرارك" داخل مؤسسات الدولة

أشار الدكتور عمرو عثمان إلى تنفيذ مبادرة "القرار قرارك" داخل 405 مؤسسة حكومية، للتوعية بقانون شغل الوظائف والاستمرار فيها، الذي يشترط الخلو من التعاطي. وجرى التأكيد على إتاحة العلاج للعاملين بالجهاز الإداري مجانًا وبسرية، دون مساءلة قانونية في حال التقدم الطوعي للعلاج عبر الخط الساخن 16023.

أنشطة موسعة داخل مراكز الشباب والمدارس والجامعات

شهدت الفترة نفسها تنفيذ أنشطة توعوية في 710 مركز شباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تضمنت ورش عمل، وندوات توعوية، وبرامج تدريبية للأطفال.

كما نُفذت أنشطة تثقيفية في 89 موقعًا سياحيًا وترفيهيًا بهدف الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور، إلى جانب تنفيذ 1،012 نشاطًا توعويًا من خلال "بيوت التطوع" داخل الجامعات المصرية، للتفاعل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان وآليات العلاج.

وفي قطاع التعليم، تم تنفيذ برنامج وقائي باستخدام المحتوى المرئي داخل 2،900 مدرسة ومعهد أزهري بمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي، إضافة إلى تدريب 107 قائدًا شابًا في 12 محافظة على تنفيذ أنشطة الوقاية.

تصحيح المفاهيم الخاطئة عبر "خدعوك فقالوا"

من أبرز المبادرات التي أطلقها الصندوق أيضًا مبادرة "خدعوك فقالوا"، والتي استهدفت التوعية في الميادين العامة لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، مثل الاعتقاد بأن المخدرات تعزز التركيز أو تقوي الذاكرة، مع توضيح خطورة هذه المفاهيم، والدعوة للتواصل مع الخط الساخن للحصول على الدعم والعلاج.

خدمات علاجية متكاملة ومجانية

يُذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يقدم خدمات علاجية متكاملة مجانًا وبسرية تامة، من خلال المراكز التابعة له أو الشريكة معه، دون مساءلة قانونية لمن يبادر بطلب العلاج.

وتعكس هذه الأنشطة جهود الصندوق المستمرة في بناء مجتمع أكثر وعيًا، وتعزيز قدرات الفئات المختلفة على التصدي لمشكلة تعاطي المخدرات، من خلال برامج وقائية وعلاجية شاملة.

1000387205

1000387199

1000387202

1000387211

1000387208

1000387217

1000387214

1000387223

1000387188

1000387196