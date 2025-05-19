نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهندسين تفتتح أكاديمية التدريب والتطوير الهندسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

افتتحت النقابة العامة للمهندسين أكاديمية التدريب والتطوير الهندسي، بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والدكتور هشام سعودي وكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب، والمهندس محمود عرفات أمين عام النقابة، والمهندس أسامة حسن عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة التدريب، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس ورؤساء جامعات مصرية.

ويأتي تدشين الأكاديمية ضمن خطة استراتيجية تتبناها النقابة لرفع كفاءة المهندس المصري، وتزويده بالمهارات العملية والتقنية اللازمة لمواكبة سوق العمل، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها مجالات الهندسة والتكنولوجيا.

النبراوي: نؤمن بقدرة المهندس المصري على المنافسة عالميًا

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن إطلاق الأكاديمية يمثل تتويجًا لجهود النقابة المستمرة في تطوير الأداء المهني، مشددًا على أن تأهيل شباب المهندسين يأتي في صدارة أولويات النقابة، باعتبارهم الثروة الحقيقية لتحقيق أي نهضة. وأضاف: "نحن نؤمن بأن المهندس المصري قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، متى توفرت له البيئة المناسبة والدعم الكافي، وهذه الأكاديمية إحدى الأدوات المهمة لتحقيق ذلك."

وأوضح النبراوي أن مجلس النقابة أولى منذ بدايته اهتمامًا خاصًا بمجال التدريب، انطلاقًا من رؤيته بأن التعليم الجامعي وحده لا يكفي لتأهيل المهندس لسوق العمل، لافتًا إلى أن الأكاديمية تسعى لسد الفجوة بين التعليم والتطبيق العملي، من خلال برامج تدريبية حديثة ومتخصصة.

هشام سعودي: تدريب بسعر مناسب وبجودة عالية

من جانبه، أوضح الدكتور هشام سعودي أن الأكاديمية تمثل ترجمة لتوجه النقابة نحو الارتقاء بمستوى التدريب الهندسي، وتوفير برامج تدريبية متميزة بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن لجنة التدريب حريصة على ضمان جودة المحتوى التدريبي واختيار أفضل مراكز التدريب بالتعاون مع النقابة.

وأشاد سعودي بجهود المهندسين المصريين في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة منذ 2014، مؤكدًا أن النقابة تسعى إلى إعداد جيل جديد قادر على مواصلة هذا الدور والارتقاء بمستوى الأداء الهندسي في مصر.

عرفات: الأكاديمية أول لبنة في صرح تدريبي واعد

في السياق ذاته، أعرب المهندس محمود عرفات عن فخره بافتتاح الأكاديمية، معتبرًا إياها "اللبنة الأولى" في صرح تدريبي متكامل. وأشار إلى أن النقابة تخطط لإنشاء فروع للأكاديمية في جميع النقابات الفرعية، لتغطية الاحتياجات التدريبية للمهندسين في مختلف المحافظات، خاصة المناطق البعيدة جغرافيًا.

كما لفت عرفات إلى تعاون النقابة مع اتحاد المهندسين العرب لتقديم برامج تدريبية للمهندسين في الدول العربية، مؤكدًا أن النقابة تمتلك رؤية واضحة لإعادة مصر إلى مكانتها الريادية في المجال الهندسي، مستندة إلى الكفاءات الوطنية ومراكز التدريب التابعة للدولة.

التحول الرقمي.. ركيزة التطوير المؤسسي

واستعرض الأمين العام جهود النقابة في ملف التحول الرقمي، موضحًا أنه يجري العمل على أربعة محاور أساسية تشمل: البنية التحتية، تطوير التطبيقات، إنشاء منصة رقمية شاملة للخدمات، وتوفير الكوادر الفنية لضمان الاستدامة.

أسامة حسن: الأكاديمية منارة لتطوير المهندس المصري

بدوره، أكد المهندس أسامة حسن أن الأكاديمية تمثل منصة علمية وتدريبية شاملة تهدف إلى تأهيل المهندس المصري لمتطلبات العصر، مشيرًا إلى أن لجنة التدريب عملت بجد لترجمة اهتمام النقابة بالتدريب إلى واقع ملموس بدعم من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة.

برامج متنوعة ومعامل متطورة

تقدم الأكاديمية مجموعة متميزة من البرامج والدورات التدريبية التي تلبي احتياجات المهندسين بمختلف تخصصاتهم، مع تركيز على الجانب العملي والتطبيقي، وتتضمن:

برامج أساسية لحديثي التخرج

برامج متقدمة لتطوير المهارات الفنية والإدارية

ورش عمل وبرامج قصيرة في التخصصات الدقيقة

برامج تحضيرية للحصول على الشهادات المهنية الدولية

كما تضم الأكاديمية قاعات تدريب حديثة ومعامل متخصصة، ويُشرف على البرامج فريق من المدربين المعتمدين، مع دعم لوجستي وفني متكامل.

بافتتاحها لهذه الأكاديمية، تفتح نقابة المهندسين آفاقًا جديدة لتطوير المهنة وتعزيز قدرات أعضائها، بما يسهم في بناء مجتمع هندسي قادر على مواجهة تحديات الحاضر وصناعة المستقبل.

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