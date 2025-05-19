نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة جمالون مخالف علي مساحة 2000 م٢ بالكوم الأحمر بمركز أوسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت محافظة الجيزة، في ضربة جديدة للمخالفين، من إزالة جمالون مخالف مقام على مساحة 2000 م٢ بمنطقة الخليفة بالوحدة المحلية بالكوم الأحمر التابعة لمركز ومدينة أوسيم وذلك ضمن مجهودات المحافظة في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة الدولة واستعادة الانضباط.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية تواصل حملاتها لإزالة أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وأملاك الدولة دون تهاون، مشددًا على أن أي محاولة لمخالفة القانون سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للإجراءات القانونية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات بنائية أو تعديات، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين يمثل أولوية قصوى لن تُقبل فيها أي تجاوزات.

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