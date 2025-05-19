نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تزيل ثلاثة أدوار مخالفة في عقار بحي العجوزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على جهود حي العجوزة في التصدي لمخالفات البناء والتعديات علي الطرق العامة.

وفي هذا الإطار قام حي العجوزة بإزالة ثلاثة أدوار خرسانية مخالفة أثناء استكمال الردود أعلى العقار الكائن في 7 شارع عبدالعزيز جاويش، حيث استغل المخالف ساتر تشطيب الواجهة لإخفاء الأعمال.

وقد تمت الإزالة بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأكد المحافظ على أهمية تكثيف حملات المتابعة والرصد الميداني الفوري لأي مخالفات وتنفيذ القانون بكل حزم وعدم التهاون مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على خطوط التنظيم.

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