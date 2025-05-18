اتصالات عن إعلان الأهلى: لم يكن موجهًا للإساءة لأي نادٍ ونحترم جميع الكيانات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 مايو 2025 11:31 مساءً - أصدرت شركة إي آند مصر "اتصالات سابقًا" بيانًا رسميًا لتوضيح ملابسات الحملة الإعلانية الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن اعتبر عدد من جماهير نادي الزمالك أن الإعلان يتضمن إسقاطات تُسيء للنادي وتاريخه وجماهيره.

وأكدت الشركة في بيانها أن ما ورد في الإعلان تم تفسيره على نحو لا يتفق مع المقصود الحقيقي من الحملة، مشددة على أن الإعلان لا يحمل أي نية للإساءة، وأنه لا يعبر عن توجه الشركة أو أهدافها.

وأعربت "إي آند مصر" عن احترامها الكامل وتقديرها العميق لجميع جماهير الرياضة المصرية، مشيرة إلى أن احترام الأندية والكيانات الرياضية جزء لا يتجزأ من قيمها الأساسية ومبادئها الراسخة في دعم الرياضة والمجتمع.

وكانت الشركة قد أطلقت الإعلان بالتعاون مع النادي الأهلي، إلا أن محتواه أثار ردود فعل متباينة، ووجهت إليه انتقادات من جماهير الزمالك التي اعتبرت الإعلان يحمل إسقاطات غير مقبولة وهو ما نقلته الشركة.