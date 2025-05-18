عاجل- صندوق النقد: مصر تمتلك اقتصادًا واعدًا وبرنامجها الإصلاحي نابع من رؤية داخلية

أحمد جودة - القاهرة - "صندوق النقد يشيد ببرنامج الإصلاح المصري: اقتصاد واعد ورؤية وطنية تقود النمو"

أعرب نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، عن تقديره للحكومة المصرية على حُسن الاستقبال، مؤكدًا دعمه الكامل للجهود المبذولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وجاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن زيارة وفد الصندوق الحالية إلى مصر لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشاد كلارك بالبرنامج، واصفًا إياه بأنه "برنامج مصري خالص" نابع من أولويات وطنية واضحة، تعكس التزام الدولة بتحقيق إصلاحات جذرية وشاملة.

كما أكد التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة ومقومات قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة والانطلاق إلى آفاق أرحب من التنمية والاستقرار الاقتصادي.