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وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج

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  • وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج 1/19
  • وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج 2/19
  • وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج 3/19
  • وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج 4/19
  • وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج 5/19
  • وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج 6/19
  • وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج 7/19
  • وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج 8/19
  • وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج 9/19
  • وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج 10/19
  • وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج 11/19
  • وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج 12/19
  • وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج 13/19
  • وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج 14/19
  • وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج 15/19
  • وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج 16/19
  • وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج 17/19
  • وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج 18/19
  • وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج 19/19

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الأوقاف كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج بصورة مرتبة ويسيرة، ووزعت منه (٢٥ ألف) نسخة منه على حجاج بيت الله الحرام تيسيرًا عليهم وتبصيرًا لهم في مناسك الحج.

وفي سياق متصل، حذر وزير الأوقاف من ارتكاب إثم عظيم بالسعي إلى أداء مناسك الحج دون استيفاء كل المتطلبات الرسمية لدخول الأراضي المقدسة بصورة صحيحة، مشيرًا إلى أن من يُقدِم على ذلك فإنه يقع في مخالفة تنظيمية وشرعية، فقد يؤدي عدم التنظيم إلى خلل يفضي لإزهاق الأرواح، وهذا أمر يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة.

كما أوصى الوزير الحجاجَ بالدعاء والتضرع أن يمُنَّ على مصرنا الحبيبة بالحفظ والأمان والرخاء والاستقرار والحكمة والبصيرة، وأن يحفظ جيشها ورئيسها وشعبها وسماءها وترابها، وأن ينصر أهل فلسطين الأبية.

واختتم الوزير اللقاء بتوديع ضيوف الرحمن بعاطفة صادقة، منشدًا قول الشاعر:

يا رَاحِلينَ إلى البيتِ العتيق لقد * سِرْتُم جُسُوما وسِرْنَا نحن أرواحا 
إنَّا أقَمنَا على عـُذْرٍ وقد رحلوا * ومن أقام على عـُذْرٍ كَمنْ راحا

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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