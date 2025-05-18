نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: نمضي بثبات في الإصلاح الاقتصادي.. وصندوق النقد يؤكد دعمه لاقتصاد "واعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، تطورات الأداء الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات التضخم والبطالة، إلى جانب ضبط حجم الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، رغم التحديات الراهنة، مشددًا على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لضمان استدامة النتائج الإيجابية وتحقيق معدلات نمو قوية.

برنامج الطروحات الحكومية.. 21 صفقة بـ6 مليارات دولار ورؤية شاملة للمرحلة المقبلة

سلط مدبولي الضوء على نجاح برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أن الحكومة نفذت 21 صفقة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية بقيمة 6 مليارات دولار، كجزء من جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل كمستشار استراتيجي للحكومة في تنفيذ البرنامج، مؤكدًا وجود رؤية واضحة وشاملة لدى الحكومة لاستمرار العمل على هذا المسار وتنفيذ المزيد من الصفقات في المرحلة المقبلة، بما يعزز من كفاءة السوق ويجذب الاستثمارات.

صندوق النقد: مصر تمتلك اقتصادًا واعدًا وبرنامجها الإصلاحي نابع من رؤية داخلية

من جانبه، أعرب نايجل كلارك عن تقديره للحكومة المصرية على حُسن الاستقبال، مشيدًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وصفه بأنه "برنامج مصري خالص"، ينبع من أولويات وطنية واضحة.

وأكد "كلارك" التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها قادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة والانطلاق نحو آفاق اقتصادية أرحب.