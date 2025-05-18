نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي واستكمال المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة وفد الصندوق الحالية إلى مصر لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.

حضر اللقاء حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور/ محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي.

مدبولي: ملتزمون باستكمال المراجعة الخامسة بنجاح

في بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالسيد/ نايجل كلارك والوفد المرافق له، متمنيًا له التوفيق في منصبه الجديد، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للتعاون المثمر والدعم المتواصل من جانب صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة باستكمال المراجعة الخامسة بنجاح بما يُعزز من الاستقرار الاقتصادي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

تحسن في المؤشرات الاقتصادية ومواصلة دعم القطاع الخاص

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع تطورات الأداء الاقتصادي، لافتًا إلى تحسن مؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة، مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأكد أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، رغم وجود الكثير من التحديات التي تتطلب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات.

نجاح برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ 21 صفقة بـ6 مليارات دولار

أكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كأحد أهم أدوات دعم الاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص. وأوضح أنه خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية تم تنفيذ ٢١ صفقة بقيمة 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للبرنامج.

وأضاف أن هناك رؤية واضحة وشاملة لدى الحكومة لاستمرار هذا البرنامج وتنفيذ المزيد من الصفقات في المرحلة المقبلة.

نايجل كلارك: الاقتصاد المصري واعد والصندوق مستمر في دعمه

من جانبه، أعرب نايجل كلارك عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء والحكومة المصرية على حُسن الاستقبال، مشيدًا بما تم إنجازه في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي وصفه بأنه "برنامج مصري خالص" نابع من أولويات داخلية واضحة.

وأكد "كلارك" التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر تملك إمكانات واعدة تؤهلها لتحقيق نمو اقتصادي قوي والانطلاق نحو آفاق أوسع.