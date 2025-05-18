نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر موعد لتقديم التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 5 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مشروع الإسكان الاجتماعي، محركات البحث اليوم الأحد، فيظل السعي المتواصل نحو امتلاك وحدة سكنية ضمن المبادرات الحكومية، حيث يترقب آلاف المواطنين مصير طلباتهم المتعلقة بمشروع سكن لكل المصريين 5.

ويجسد المشروع فرصة ذهبية للباحثين عن سكن مدعوم، شهد مؤخرًا جدلًا واسعًا بعد استبعاد عدد من المتقدمين بسبب امتلاكهم عدادات كهرباء، وهو ما اعتبره البعض عائقًا غير عادل، وبينما تتعالى الأصوات المطالبة بإعادة النظر في الموقف، أعلنت وزارة الإسكان أن اليوم الأحد 18 مايو 2025 هو الموعد النهائي لتقديم التظلمات، بعد قرار مد فترة قبول التظلمات لإتاحة الفرصة أمام المتضررين لتصحيح أوضاعهم وتقديم ما يثبت أحقيتهم في الحصول على وحدة سكنية.

فترة إضافية لباب التظلمات

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن باب التظلمات يُغلق اليوم بشكل نهائي، بعد أن أتاح الصندوق للمواطنين فترة إضافية لتسوية أوضاعهم، خاصة أولئك الذين تم رفض طلباتهم بسبب وجود عداد كهرباء مسجل باسمهم أو باسم أحد أفراد الأسرة.

وفي هذا السياق، قام الصندوق بوضع آليات واضحة تتيح للمتقدم إثبات أن هذا العداد لا يُستخدم في أغراض سكنية أو أنه لا يدل على امتلاك فعلي لوحدة.

الأوراق المطلوبة للتظلم

ولكي يتمكن المواطن من تقديم تظلم مقبول، يجب عليه تجهيز عدد من المستندات المهمة، من أبرزها توقيع استمارة الحجز أو إقرار بصحة البيانات، إضافة إلى مستندات إثبات الدخل، وشهادات ميلاد الأبناء القُصر إن وُجدت.

كما يُطلب من المتقدم تقديم إفادة رسمية من شركة توزيع الكهرباء توضح نوع النشاط المرتبط بالعداد (سكني أو تجاري)، وتبيّن إن كان العداد مسجلًا باسم مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته.

ومن ضمن الأوراق الأساسية أيضًا، ما يثبت عدم امتلاك المتقدم أو أسرته لأي وحدة سكنية، مثل إفادة من الشهر العقاري، وطباعة لشاشة الموقف الحالي التي يمكن الحصول عليها من خلال رابط التظلمات الإلكتروني التابع لصندوق الإسكان.

طريقة تقديم التظلمات

يمكن تقديم التظلمات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الرابط التالي (اضغط هنــــــــــــــا)

ويُشترط تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي للمتقدم قبل رفع المستندات المطلوبة.

ويمكن تقديم التظلمات من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الرابط:

cservices.shmff.gov.eg/Complaints، وذلك بعد تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي.