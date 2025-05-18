نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكن لكل المصريين 5.... موعد وصول رسالة الأولوية للمتقدمين لحجز الشقق 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر تقديم التظلمات على شقق الإسكان ضمن مشروع سكن لكل المصريين، وذلك لمن تم رفضهم بسبب امتلاكهم لعدادات كهرباء، وبدأت شركات الكهرباء في إصدار إفادات للأفراد بتفاصيل العدادات التي وصلتهم رسائل بامتلاكهم لها لكي يرفعوها على موقع صندوق الإسكان وينتظرون بعدها النتيجة ثم رسالة الأولوية.

رسالة أولوية حجر شقق الإسكان

وفي حال انطباق الشخص وقبوله لشروط التقديم بعد رفعه التظلم على موقع صندوق الإسكان والتمويل العقاري، ينتظر رسالة الأولوية التي تحدد أحقيته بالحصول على الشقة من عدمها.

ومن المقرر إرسال رسائل ترتيب الأولوية للمتقدمين في مشروع "سكن لكل المصريين 5" بعد انتهاء فترة التظلمات، التي تنتهي في 18 مايو 2025، وفق بيان وزارة الإسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وبالتالي يُتوقع أن تبدأ وزارة الإسكان في إرسال رسائل الأولوية بعد هذا التاريخ، حيث سيتم إعلام المتقدمين بموقفهم من حيث ترتيب الأولوية للحصول على الوحدات السكنية.



بعد استلام رسالة الأولوية، سيتم التواصل مع المتقدمين لإجراء الاستعلام الميداني، يلي ذلك مرحلة التخصيص وسداد الأقساط، لذا، يُنصح المتقدمون بمتابعة الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة، وكذلك متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة حالة الطلبات والاستعلام عن المستجدات.

ترتيب الأولوية للحصول على شقق الإسكان

ويأتي في مقدمة الأولويات للحصول على شقق الإسكان المتزوج ويعول، ثم الأرمل ويعول، ثم المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، وفي النهاية الأعزب.

غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سوف يغلق باب التظلمات اليوم الأحد، الموافق 18 مايو الجاري للعملاء المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" ممن تم رفضهم بسبب امتلاك عداد كهرباء.

وأوضح الوزير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منح الفرصة كاملة لجميع المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" لاستيفاء المستندات المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط، حيث سبق وتم فتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، وكذلك المواطنين ممن لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم وقاموا بسداد مقدمات جدية الحجز خلال الفترة من الأحد ٢٣ مارس ٢٠٢٥ حتى الخميس ٢٤ إبريل ٢٠٢٥، كما تم إتاحة أسبوعين كفترة إضافية لتلقي طلبات تظلمات المواطنين المرفوضين بسبب امتلاك عداد الكهرباء خلال الفترة من 4/5/2025 حتى 18/5/2025. علمًا بأنه تم فتح باب التظلمات لكافة العملاء ضمن البيانات الوادة من وزارة الكهرباء، حيث قام عدد 13413 مواطنا بتقديم طلب تظلم خلال الفترة الإضافية، وتم قبول 6630 ورفض 6783 طلبا حتى تاريخه.

وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم فحص التظلمات التي يتقدم بها المواطنون أولا بأول بما يضمن سرعة الرد على التظلمات ومعرفة كل مواطن لموقفه النهائي، مع إتاحة فرصة للرد واستيفاء المستندات المطلوبة حتى نهاية فترة التظلمات وما سيليها لمدة أسبوع، كفرصة أخيرة للعملاء المتقدمين بالتظلمات لاستيفاء كافة المطلوب منهم.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن النتائج الأولية للفرز والتظلمات أشارت إلى بلوغ العملاء المنطبق عليهم الشروط لعدد 424229 مواطنًا مقابل 142641 عميلا لم تنطبق عليهم الشروط حتى تاريخه، وذلك على مستوى مشروعات الإعلان التي تقدم عليها عدد مواطنين يزيد على عدد الوحدات المتاحة بالإعلان، حيث بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بمشروعات تسليم خلال 36 شهرًا 323511 عميلًا مقابل عدد 41782 وحدة سكنية تم طرحا بالإعلان، وأوضحت المؤشرات أن عددا من المدن شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين مقارنة بغيرها، فعلي سبيل المثال بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيًا بمدينة حدائق العاصمة (٩٠م2) 139727 عميلًا مقابل 13 ألف وحدة سكنية مطروحة بالإعلان، ومدينة حدائق أكتوبر (90م2) عدد 83913 عميلا تنطبق عليهم الشروط مقابل 9504 وحدات سكنية، ومدينة أكتوبر الجديدة (٩٠م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 26987 عميلا مقابل 10 آلاف وحدة سكنية، ومدينة العاشر من رمضان (٩٠م2) عدد 45503 عملاء منطبق عليهم الشروط مقابل عدد 5639 وحدة سكنية، ومدينة 15 مايو (90م2) 17932 عميلا تنطبق عليهم الشروط مقابل 960 وحدة سكنية تم طرحها بالإعلان.

وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بمشروعات جاهزة للتسليم وتم فرز طلبات العملاء المتقدمين عليها بسبب زيادة عدد الطلبات على الوحدات المطروحة بالمشروع، بلغ 100718 عميلًا مقابل 18747 وحدة سكنية. حيث أوضحت المؤشرات أن أكثر المدن التي شهدت إقبالًا من جانب المواطنين هى مدينة أكتوبر الجديدة (90م2) والتي بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها مبدئيًا 18990 عميلًا مقابل 3 آلاف وحدة سكنية مطروحة بالإعلان، ومدينة برج العرب الجديدة (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 4086 عميلًا مقابل ألف وحدة سكنية، ومدينة السادات (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 14319 عميلًا مقابل 2400 وحدة سكنية، ومدينة سوهاج الجديدة (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 14296 عميلًا مقابل 420 وحدة سكنية، ومدينة قنا الجديدة (90م2) حيث بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 8702 عميل مقابل ألف وحدة سكنية، ومدينة المنيا الجديدة (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 6247 عميلًا مقابل 800 وحدة سكنية.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه جار فرز عدد 3718 عميلًا ممن قاموا بتسجيل بياناتهم خلال فترة التظلمات ممن سبق لهم سداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من التسجيل خلال فترة الإعلان السابق، وذلك تمهيدًا لتحديد العملاء المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط، علمًا بأنه سوف يتم إتاحة التظلمات للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط خلال الفترة من 21/5/2025 وحتى 25/5/2025.