بالإجماع.. الأندية توافق على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 مايو 2025 08:30 مساءً - وافقت أندية الدوري المصري الممتاز بالإجماع على إلغاء الهبوط هذا الموسم، وذلك خلال اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة، الذي عُقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، بحضور رؤساء ومندوبي الأندية، لمناقشة مستقبل الدوري وآلية تنظيم الموسم الجديد.

شهد الاجتماع تصويتًا أوليًا أسفر عن موافقة 10 أندية على قرار الإلغاء، بينما امتنع 5 أندية عن التصويت وهي: إنبي، زد، سيراميكا، فاركو، وبتروجت، في حين تغيبت 3 أندية عن الاجتماع وهي: الزمالك، بيراميدز، وحرس الحدود.

وبعد مناقشات موسعة وتقديم ضمانات رسمية من رابطة الأندية بعودة النظام المعتاد للهبوط والصعود خلال موسمين أو ثلاثة على الأكثر، تمت إعادة التصويت، ليُحسم القرار بالموافقة الجماعية من جميع الأندية الحاضرة.

هذا القرار جاء تلبيةً لمطالب بعض الفرق التي تعاني في قاع الجدول، والتي رأت أن الظروف الاستثنائية وضغط الأجندة المحلية والدولية هذا الموسم تؤثر بشكل كبير على مبدأ العدالة التنافسية.

ومن جهتها، أعلنت رابطة الأندية المحترفة أن مسابقة الدوري للموسم الحالي 2024-2025 ستنتهي رسميًا في 31 مايو الجاري، على أن يتم العمل من الآن على بلورة نظام جديد أكثر استقرارًا يحقق التوازن بين متطلبات المسابقة والارتباطات الخارجية للأندية.