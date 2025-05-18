نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 300 حالة إشغال وتعديات من المحال والمنشآت التجارية وعربات المأكولات بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات من المحال والمنشآت التجارية على الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وفي ذلك الإطار واستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشوارع كعبيش والطوابق والمنشية فيصل.

حيث أسفرت الحملات عن غلق وتشميع مطعم برجر بشارع الملك فيصل بالطوابق يُدار دون ترخيص ومتعدٍ على الطريق العام بوضع معدات الشواء والعرض بمسار الطريق مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية وغير ملتزم بإجراءات السلامة العامة وقد تم رفع المخالفات وفتح الطريق وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ضمت الحملات رفع نحو ٣٠٠ حالة إشغال للطريق العام من محال الخضروات والفواكه بمدخل منطقة الطوابق وتعديات للباعة الجائلين والمحال العامة والمطاعم وعربات المأكولات بشارع المنشية وكعبيش فيصل وقد تم مصادرة الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع.

إلى جانب رفع الباعة المفترشين للطريق العام وفروشات المقاهي بالجزر الوسطى بالطوابق واستاندات المعروضات التابعة لهم وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومصطفى عبد العليم نائب القطاع وبالتعاون مع شرطة المرافق.

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