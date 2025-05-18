رئيس الوزراء: مصر حققت نمواً 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 مايو 2025 07:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن معدل البطالة انخفض لـ7% ، متابعا أن مصر حققت نمواً 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ونستهدف خفض الدين لـ85% من الناتج المحلي

وأوضح أن زيارة نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، هو المسئول عن ملف مصر فى صندوق النقد الدولي ، معبراً عن اعتزاز الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته ونمشي بخطي ثابتة فى مسار الاصلاح الاقتصادي .

وتابع فى مؤتمر صحفي مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الحالي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي وهو نموذج ملموس للنجاح.