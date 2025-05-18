رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع كبير مستشارى ترامب الأوضاع فى ليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 مايو 2025 06:32 مساءً - بحث اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية، مع كبير مستشارى الرئيس الأمريكي، عددا من الملفات والقضايا الأفريقية فى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية، قد التقى مع كبير مستشارى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشئون العربية والشرق الأوسطية مسعد يولس، وبحث سبل وقف التصعيد والعمل على احتواء الوضع فى العاصمة الليبية طرابلس.