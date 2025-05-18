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محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة

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  • محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة 1/2
  • محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 مايو 2025 06:32 مساءً - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة،  جهود حي العجوزة في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الطرق العامة، وفي هذا الإطار، أزال حي العجوزة ثلاثة أدوار خرسانية مخالفة أثناء استكمال الردود أعلى العقار الكائن في 7 شارع عبدالعزيز جاويش مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، حيث استغل ساتر تشطيب الواجهة لإخفاء الأعمال.

وأكد المحافظ، أهمية تكثيف حملات المتابعة والرصد الميداني الفوري لأي مخالفات وتنفيذ القانون بكل حزم وعدم التهاون مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على خطوط التنظيم.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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