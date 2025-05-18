نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يؤكد لمستشار ترامب التزام مصر بدعم الاستقرار الإقليمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب للشئون العربية والشرق أوسطية والأفريقية.

حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة.

كما شارك من الجانب الأمريكي السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، والسيد جوشوا هاريس، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شمال إفريقيا.

تحيات من ترامب وتأكيد مصري على عمق الشراكة

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مسعد بولس نقل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تحيات الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، وهو ما ثمنه الرئيس المصري، مشيرًا إلى عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص القاهرة على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

الملف الفلسطيني في صدارة المباحثات

وأضاف السفير الشناوي أن اللقاء تناول آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تطورات قطاع غزة، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.

وأشاد الرئيس السيسي بالجهود المشتركة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر في ملف الوساطة، مؤكدًا على أهمية استمرار هذا التنسيق في المرحلة المقبلة لتحقيق الاستقرار واحتواء التصعيد.

من جانبه، أكد مسعد بولس أن الولايات المتحدة حريصة على مواصلة التنسيق مع مصر لاستعادة الهدوء في المنطقة، مشددًا على دور مصر الحيوي في حفظ الأمن الإقليمي.